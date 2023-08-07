SAMSUN (İHA) – İlçe genelindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizi Samsun’un en konforlu ve huzurlu yaşam alanı yapma yolunda mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Tekkeköy Belediyesi ilçe genelinde devam eden üst yapı çalışmaları kapsamında vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri adına Başköy ve Kirazlık mahallelerinde bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni haftaya ilk olarak Kirazlık Mahallesi’ndeki çalışmaları ziyaret ederek başlayan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, mahalle halkı ve çalışanlarla bir araya geldi. İlçeye kazandırılan bisiklet yolunun yanında süren bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarını inceleyen Togar, vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyerek çalışanlara da kolaylıklar diledi.

Daha sonra Başköy Mahallesi’nde genişletme, zemin sıkılaştırma, altyapı ve malzeme serim çalışmalarını inceleyen Togar, bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarına hazırlanan yolun son durumunu yerinde gördü.

Başkan Togar, “İlçemizin dört bir yanında tükenmeyen çalışma azmimiz ve Tekkeköy sevdamızla çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. İlçemizi modern, konforlu yollarla ilmik ilmik işleyerek ulaşım ağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Kirazlık ve Başköy Mahallelerimizde de çalışmalarımız sürüyor. İlçemizi Samsun’un en konforlu ve huzurlu yaşam alanı yapma yolunda mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.