SAMSUN (İHA) – 19 Ekim Muhtar Günü nedeniyle ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Yüzlerce ailemizin yaşam şartlarını değiştirecek sosyal belediyeciliğe en ciddi boyutta imza attığımıza inanıyorum” dedi.

Tekkeköy Belediyesi Sevgi Tekkesi’nde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Hasan Togar, Muhtarlar Günü’nün önemine değinerek söze başladı. Togar, “Mahallelerimizde gözümüz kulağımız olan vatandaşlarımız ile aramızda köprü kurarak her türlü talebi bizlere ileten, ilçemize hizmet noktasında her zaman birlikte hareket ettiğimiz kıymetli muhtarlarımızın ve ülkemizin dört bir yanındaki tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara ve Tekkeköy Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Topçu’da yaptıkları konuşmalarla tüm muhtarların gününü kutladı. Buluşmada ayrıca İlçe Emniyet Müdürü Hanefi Kabaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ufuk Yıldırım, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ve siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

Konuşmalar sonrası muhtarlara yenen yemeğin ardından, Başkan Togar ilçenin dört bir yanında mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Sosyal belediyecilik hizmetlerinden de söz eden Başkan Togar, “10 yıl boyunca bu ilçeye yüzümüzü öne eğdirmeyecek başımızı dik tutacak bir sürü hizmete ve bir sürü esere imza attığımıza inanıyorum. Farklı alanlarda eğitiminden, sağlığına, sporuna, hatta görev yetki alanımızda olmayan birçok konuda ilçeye katkı sağladığımıza inanıyorum. Belki asfalttan, betondan ayağınız hiç çamura değmeden evinize gidebiliyorsunuz. Köylerimizde böyle yerler var. Ama bazı yerler var ki oraya gittiğinizde, o evde ne sıcak bir soba ne de sıcak bir çorba vardır. Benim geçmişten beri ilk ve en önemli bir hayalim öncelikle o evlere o insanlara dokunmak tespit etmekti. Bu ilçenin sınırları içerisinde yaşam şartları yaşanılmayacak seviyede olan yüzlerce ailemizin yaşam şartlarını değiştirecek sosyal belediyeciliğe Karadeniz’de ilk olan ve en ciddi boyutta imza attığımıza inanıyorum. Belki evinize gittiğinizde çamurdan gittiniz, ama evinizde bir sıcak soba ve çorba varsa hepsinden daha kıymetlidir. Biz 2 aşevi, 2 hayır çarşısıyla bugün 200’e yakın evde yemek yapamayacak durumdaki insana sıcak yemek ulaştırmakla çok büyük ve önemli bir kutsal görevi yerine getirdiğimize inanıyorum” dedi.