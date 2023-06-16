SAMSUN (İHA) – Tekkeköy’de okulların tatile girmesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Öğrencilerimiz ülkemizin geleceği, istikbali ve en büyük zenginliğidir” dedi.

Türkiye genelinde binlerce öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. Samsun’un Tekkeköy ilçesinde de 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi karne dağıtım programlarıyla tamamlandı. Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Tekkeköy İlkokulu’nda düzenlediği programa Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcıları Aydın Karmil ve Özkan Karakaya da katıldı. Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ile karne dağıtan Karmil ve Karakaya öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Öğrencilere tatil sürecini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise “Öğrencilerimiz ülkemizin geleceği, istikbali ve en büyük zenginliğidir. Bugün bu sıralarda oturan evlatlarımız yarınların mimarı olacaklar. Her türlü bilgi birikim ve donanımıyla çağın gereksinimlerine uygun şekilde yetişen evlatlarımız aydınlık Türkiye’nin geleceğidir. Yorucu ve yoğun tempolu bir eğitim öğretim sürecini tamamladılar. Öğrencilerimize en büyük tavsiyemiz bu tatili iyi değerlendirmeleri ve kitap okuyarak geçirmeleridir. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bir kez daha iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.