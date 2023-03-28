SAMSUN (İHA) – Hamzalı Tarihi Tren Garı’nda başlatılan restorasyon çalışmasını inceleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Asırlık yapımızı korumak ve gelecek nesillere miras bırakmak için çalışıyoruz” dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçedeki tarihi yapılara tekrar hayat vermek üzere yapılan çalışmalar çerçevesinde Hamzalı Tarihi Tren Garı için başlatılan restorasyon projesi alanını ziyaret etti.

Burada çalışmaları yerinde gören Başkan Togar, 1900’lü yıllarda inşa edilen asırlık tren garına, müze kimliği kazandırarak, kurs ve etkinliklerin düzenleneceği bir merkez haline getirmek istediklerini belirtti.

Tekkeköy’ün kültür mirasına yeni bir tarihi değeri daha kazandırmak istediklerini belirten Togar, “Uzun yıllar nice hüzne ve sevince tanık olan, ilçemizin tarihi büyüsünü günümüze yansıtan, asırlık yapımızı korumak ve gelecek nesillere miras bırakmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Restorasyonun tarihi dokuya zarar vermeden yapılacağını belirten Hasan Togar, “Asırlık tren garımız çınar ağaçlarının gölgesinde, bölgenin tarihini yansıtan eşyaların sergilendiği müze olmanın yanında eğitim, kültür ve kurs merkezi olarak yediden yetmişe herkese hizmet verecek. Vatandaşlarımız için manevi değere sahip eşyaları sergileyeceğimiz müzemizi ziyaret edenler aynı zamanda içinde bulunacak olan kafede, çay ve kahve eşliğinde kitap okuyup, eğitim ve kurs merkezimizden de ücretsiz faydalanabilecekler” dedi.