Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Asarağaç Mahallemizin tarihinde gördüğü en büyük değişim hamlesi aralıksız devam ediyor” dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Asarağaç Mahallemizin tarihinde gördüğü en büyük değişim hamlesi aralıksız devam ediyor” dedi.

Samsun’un Tekkeköy ilçesine bağlı Asarağaç Mahallesi’nin asırlık sorunları çözüldü. Konumu ve coğrafyası ile adından söz ettiren Asarağaç’ta; yol, altyapı ve çevre düzenlemeleriyle modern yerleşimin temelleri atıldı.

Tekkeköy Belediyesi Asarağaç’ta yaptığı çalışmalarla mahalledeki yaşam konforunu artırıyor. İmar sorunlarının çözülmesiyle birlikte başlayan imar yolu açma hamlesi, altyapı, kanalizasyon, içme suyu ve doğalgaz çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yürütülüyor. Vatandaşların her türlü hizmetten sağlıklı bir şekilde yararlanabilmeleri için yapılan çalışmalar mahalle halkını doğalgaz konforuyla buluşturuyor. Yeni açılan imar yolları, taş parkeyle yenilenen yollar ve örülen perde duvarlarla Asarağaç yeni bir çehreye kavuşuyor.

Başkan Hasan Togar, Asarağaç Mahallesi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Asarağaç Mahalle Muhtarı Metin İçer ve birim müdürleri ile bölgede fikir alışverişinde bulunan Başkan Togar, “Bir asrı aşkın süredir yerleşim yeri olarak kullanılan konumu ve doğasıyla muhteşem bir yer olan Asarağaç Mahallemizde başlatmış olduğumuz tarihinin en büyük değişim hamlesi aralıksız devam ediyor. Mahallemizdeki imar yollarını tek tek açmamızın ardından gereksinim duyulan tüm alanlardaki çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Parkları, sosyal yaşam alanları, konakları, eğitim ve spor alanlarının yanında özellikle doğalgaz hatlarının çekilmesi ve tüm altyapı çalışmalarının bitirilmesinin ardından, perde duvarlar örüp, yollarımızı taş parke ile kaplayarak çevrenin yapısını sil baştan değiştiriyoruz. Muhtarımız, meclis üyemiz, müdürlerimiz ve ekiplerimiz ile birlikte devam eden ve tamamlanan çalışmalarımız ile planlanan projelerimiz hakkında istişarelerde bulunup, alanda incelemelerde bulunduk” dedi.