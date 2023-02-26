SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’a giderek incelemelerde bulundu.

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’a giderek incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinin yaşandığı illerle gönül köprüleri kurmaya devam eden Tekkeköy Belediyesi ilk günden itibaren bölgeye yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar vatandaşların yaralarına merhem olabilmek adına yürütülen çalışmaları bizzat takip ediyor.

Haftalardır deprem bölgesiyle dayanışmayı güçlendirmek için mesai harcayan Başkan Togar bu hafta sonunu da afet bölgelerine ayırdı. Kahramanmaraş’a giderek deprem felaketinin yaşattığı hasarı inceleyen Başkan Togar, bölgedeki ihtiyaçlara yönelik incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı’yı da makamında ziyaret ederek afet bölgesindeki son durum hakkında bilgiler alan Togar, “Aziz milletimiz her zaman olduğu gibi bu zorlukların da üstesinden gelecektir. Biz de her daim tüm imkanlarımızla aziz milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu felaketten çıkarılacak dersler olduğunu söyleyen Hasan Togar, “Tüm ekip arkadaşlarımızla felaketin boyutlarını yakından görmek yönetenler ve yönetilenler olarak gerekli dersleri çıkararak yepyeni huzurlu ve güvenli şehirler kurmak için bir başlangıç kabul ediyoruz. Bir nebze olsun bölgedeki hayata olumlu dokunabilmek için en fazla ihtiyaç duyulan malzemelerin yanında Kahramanmaraş ve Elbistan’da kurulan çadır kentler ve konteyner kentlere kamyonlarla portatif oyun grupları ve çocuklarımız için oyuncaklar getirerek depremden en fazla etkilenen evlatlarımızın birazda olsa o günlerin etkisinden çıkmasına vesile olmaya çalıştık. Rabbim ülkemizi görünür görünmez kazalardan belalardan musibetlerden ve afetlerden muhafaza eylesin” diye konuştu.