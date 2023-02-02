Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas’ı makamında ziyaret etti.

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas’ı makamında ziyaret etti.

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, Başkan Nas ve muhtarları düzenleyecekleri fuara davet etti. Tıskaoğlu, “Biz Kilimli Bölüm Mahallesi’nde büyüdük. Yeğeniyle aynı mahalle de top oynadık. Şerafettin ağabeyinin terbiyesiyle edebiyle büyüdük. Kendisine bir ziyarette bulundum. Bir ziyarette bulundum. Aynı zamanda Zonguldak gelişiyor Zonguldak büyüyor diyoruz. Hem enerji anlamında hem maden anlamında. Birlikten ticaret doğar doğasıyla beraber Valiliğimizin, Ticaret Odamızın, ZONSİAD’ın iş birliği ile bir fuar düzenleyelim dedik. 18-19 Şubat’ta Dedeman’da bir fuar olacak. Yaklaşık 50’ye yakın firmalar buraya gelecek. Gurbette üretilen ürünler burada olacak. Güzel görüşmeler olacak. Yurt dışından Özbekistan’dan gelen firmalar olacak. Onlar burada görüşmeler yapacak. Birinci akşam madenci korosu bir konser verecek. Bir taraftan Gelik salonunda konferanslar olacak. Gazeteci yazarlar gelecek. Sporcular gelecek. BAKKA’dan geçecekler Üniversiteden öğretim üyeleri gelecek. Bize bilgiler verecekler. Ben bütün halkımızı buraya davet ediyorum. Zonguldak için önemli fuar olacak. Zonguldak büyüyor Zonguldak gelişiyor Zonguldak’ta fuar yapılabiliyor. Biz Zonguldak’ımıza fuar ve konferans salonu talep ediyoruz. Bütün Zonguldaklı hemşirelerimizi bekliyoruz” dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas ise, “Bu kardeşimiz bizim yeğenimizdir. Baba dostumuzdur. Zaman zaman denk gelmesek de gönüllerimiz bir. Kendisinin bir fuar açılışı var. Zonguldakımız için. Nezaket ziyareti yapmaya geldi. Davetiyesini bırakmaya geldi. Sohbet ediyoruz konuşuyoruz. Zonguldak sorunlarını konuşuyoruz. Genel sorunlarını konuşuyoruz. Bu anlamda Allah yolunu açık etsin. Başarılar diliyorum kendisine” diye konuştu.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.