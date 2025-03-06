Muğla Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, mahalle muhtarlarına yönelik yangın ve narkotik eğitimi programına katıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle muhtarlarına yönelik yangın ve narkotik eğitimi programına katılım sağladı.

Programda, mahalle muhtarlarımıza yangın anında yapılması gereken doğru müdahalelerden, uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığın zararlarına kadar geniş bir yelpazede bilgi verildi.