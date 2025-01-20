Nazilli Belediyesi Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Sömestr Cup Futbol Şenliği coşkulu bir törenle başladı.

U-10, U-11 ve U-12 kategorilerinde bir çok profesyonel futbol takımlarından 240 sporcunun katıldığı şenlik, 3 gün boyunca futbol heyecanına sahne olacak.

Şenliğin açılışını gerçekleştiren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik törende yaptığı konuşmada spora verilen desteğin önemini hatırlatarak; "Nazilli, genç yeteneklerin yeşerdiği bir şehir olmaya devam edecek. Bu organizasyonla gençlerimizin hem sportif hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Tören sırasında, şenliğin anısına özel tasarlanan formalar sporculara hediye edildi.

Etkinlik alanında yoğun ilgiyle karşılanan Tetik, sporun birleştirici gücünü vurgulayarak bu tür organizasyonların büyüyerek devam edeceğini ifade etti.