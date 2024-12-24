Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Pınarbaşı Mahallesi 118 Sokak’ta meydana gelen heyelan tehlikesi nedeniyle bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Başkan Tetik, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte olay yerini detaylı şekilde değerlendirirken, vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin de hızla alındığını belirtti.

Heyelanın etkilediği alanda yapılan incelemelerin ardından Başkan Tetik, sürecin çözüme kavuşturulması için saha çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek riskli konutlarda oturan vatandaşları bugün evlerinde kalmamaları konusunda uyaran Başkan Tetik, "Vatandaşlarımızın güvenliği bizim önceliğimiz. Sorunun çözümü için tüm ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz" dedi.