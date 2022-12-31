Zonguldak Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin yayınladığı mesajında, belediyecilik alanında 2021 yılının Alaplı için projeler yılı olduğunu belirterek, 2022 yılında ise Alaplı’nın yatırım ve hizmetler alanında altın yılını yaşadığını söyledi.

Zonguldak Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin yayınladığı mesajında, belediyecilik alanında 2021 yılının Alaplı için projeler yılı olduğunu belirterek, 2022 yılında ise Alaplı’nın yatırım ve hizmetler alanında altın yılını yaşadığını söyledi.

Tekin, mesajında, Cumhuriyet’imizin ilanının 100. Yılı olan 2023 yılı tüm insanlığa önce sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilediğini belirtti.

2023 yılında Alaplı’mızı daha ileriyle taşımak için daha çok çalışacaklarını dile getiren Tekin, “ İlçemiz adına önemli bir yılı geride bırakarak yeni bir yıla giriyoruz. Beklentiler ve umutlarla dolu yeni bir yıla girmenin sevinç, heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.Tek Sevdamız Alaplı adına hizmet dolu bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni umutlar ve beklentilerle 2023 yılını karşılıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Geride bıraktığımız 2022 yılında “Büyüyen ve Gelişen Alaplı ” hedefimiz doğrultusunda altyapıdan üstyapıya, sürdürülebilir ve yenilikçi çalışmalarla Alaplı’mızı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalıştık. Cumhuriyet’imizin Kuruluşunun 100. Yılında da her geçen gün büyüyen ve gelişen Alaplı’mızı yeni hedefler, yeni projeler ve yatırımlarla en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 2023 yılının ülkemize, milletimize, Alaplı’mıza ve tüm insanlığa önce sağlık, birlik, beraberlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tüm Hemşerilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.”