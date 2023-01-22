Taraftarın takımı ateşleme konusunda çok önemli bir paya sahip olduğunu belirten Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, hafta sonu oynanan Alaplı Belediye Spor ile Akın Spor maçında tribünde yer alarak ve takımı yalnız bırakmayarak tribünleri dolduran , takımıma destek olan taraftarlara teşekkür etti.

Taraftarın takımı ateşleme konusunda çok önemli bir paya sahip olduğunu belirten Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, hafta sonu oynanan Alaplı Belediye Spor ile Akın Spor maçında tribünde yer alarak ve takımı yalnız bırakmayarak tribünleri dolduran , takımıma destek olan taraftarlara teşekkür etti.

TFF Bölgesel Zonguldak’ın Amatör Lig 3’cü grupta 16’cı haftada kendi sahasında oynayan Alaplı Belediye Spor, Akınspor’u 3-1 yenen ve 3 puan çıkartmaya başardı. Başkan Tekin şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan karşılamada Akınspor’u 3-1 yenerek yollarına devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bugün gerçekten çok önemli bir maça çıktık. Kazandığımız için son derece mutluyuz. Bizleri bugün yalnız bırakmayarak takımına sahip çıkan, destek olan Kaymakamımız Vedat Yılmaz’a, sivil toplum örgütü ve siyasi parti ilçe Başkan ve yöneticilerine, Belediye Meclis üyelerimize ve tüm köy ve mahalle muhtarlarımıza, köylerden ve ilçe merkezimizden gelerek 7’den 70’e takımına destek olan değerli Alaplı halkına teşekkür ediyorum” dedi.