Kısa adı Eğitim-İş olan (Eğitim İşkolu Kamu Görevlileri Sendikası) Mersin İl Başkanı Yakup Tekin,Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erol Yaşar'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Erol Yaşar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan İl Başkanı Tekin,''Prof Dr. Erol Yaşar'ı uzun süredir yaptığı başarılı çalışmalarıyla takip etmekteyiz.Samimi,mütevazı ve pozitif enerji veren kişiliğinin yanında liyakata ve bilimsel çalışmalara verdiği önem ile takdiri hak eden bir bilim adamıdır.Sayın rektör Prof. Dr. Erol Yaşar bu özellikleriyle Mersin Üniversitesi ve Mersinimiz için bir şanstır.Çok başarılı işlere imza atacağına inancımız tamdır.'' dedi.İl Başkanı Tekin,Eğitim-İş olarak sayın rektörün liyakat ve bilime dayalı her türlü çalışmasında yanında olacaklarını belirtti.