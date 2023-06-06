5 Haziran Dünya Çevre gününde topladıkları atık pilleri Alaplı Belediyesine teslim eden Atatürk İlkokulu 1/A sınıfı öğrencilerine Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin dondurma ikram etti.

Zonguldak’ın Alaplı Belediyesi ‘Sıfır Atık’ bilincinin yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacıyla İlkokul öğrencilerine dağıttığı atık pil kutularını dolduran Atatürk İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri topladıkları atık pilleri 5 Haziran Dünya Çevre gününde Alaplı Belediyesine teslim etti.

Çevreye verdikleri önemden dolayı minik öğrencilere teşekkür eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, “Kullanım ömrünü tamamlamış ya da fiziksel olarak hasara uğramış pillerde bulunan kimyasal maddelerin toprağa ve suya karışmaması için okullara atık pil kutusu dağıtmıştık. Atatürk İlkokulu 1/A sınıfı öğretmeni Dilek Yurttaş ve öğrencileri 5 Haziran Dünya Çevre gününde topladıkları atık pilleri belediyemize teslim ettiler. Bizde öğrencilerimize çevreye olan duyarlılıklarından dolayı dondurma ikram ettik. Ben başta öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.