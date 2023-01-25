Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Tekin, İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an kursu kız öğrencileriyle Pazaryeri Gençlik Merkezi’ndeki ’Has’ odada bir araya geldi. Buluşmaya, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay’ın eşi Zeynep Altay ve kamu kurum müdürleri eşleri katıldı. Başkan Tekin, Kur’an kursu öğrencileriyle bir süre sohbet ederek, “Geçirdiğimiz zaman diliminde kızlarımızın heyecanla gösterdikleri namaz çizelgesi imrendirdi ve bizleri çok mutlu etti. Nazar değmesin kızlarımıza. Saliha hocamıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.