Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ihtimal bir Marmara depremi için “İstanbul’un tüm yükü buraya kaydırılmalı” dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ihtimal bir Marmara depremi için “İstanbul’un tüm yükü buraya kaydırılmalı” dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kahramanmaraşlı iki büyük depremin ardından gözlerin Marmara depremine çevrilmesi üzerine endişelerini dile getirdi. Tekin, "Zemin yapısı itibariyle güçlü olan Bilecik ve özellikle Pazaryeri ilçemize yerleşim yerleri devlet tarafından kurulmalı. Tüm depremzedeler buraya yerleştirilmeli. İstanbul’un tüm yükü buraya kaydırılmalı. Yeni Sanayileşme bu bölgede olmalı. Coğrafi olarak stratejik bir konumunda bulunan Bilecik limanlara yakınlığı ile de Türkiye’nin kalbi durumuna gelecek düzeydedir. Pazaryeri olarak biz buna talibiz” ifadelerini kullandı.