Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Tekin, ilçede yapımı devam eden yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve kapalı spor salonu çalışmalarını ve Atatürk Ortaokulu ile birlikte iki yeni okul binasının inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. İnşaat çalışmalarının yanı sıra ilçedeki çevre düzenlemesi ve kanalizasyonlardaki çalışmalarında sık sık kontrol edildiğini belirterek, “İşimiz gücümüz rast gelsin. Durmak yok hizmete devam” ifadelerini kullandı.