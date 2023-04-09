Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, düzenlenen iftar programında AK Parti ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye bağlı Kınık köyünü AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Mahir Küçük ile birlikte ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Tekin, 14 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimleri öncesi milletvekili adaylarının kesinleşmesine sayılı saatler kala Pazaryeri ilçe teşkilatı ve vatandaşlar ile bir araya gelip onların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, "Belediye Meclis üyelerimiz ve ilçe teşkilatımız ile birlikte teravih namazını Kınık köyünde kıldıktan sonra hemşehrilerimiz ile sohbet ettik. Onların taleplerini dinledik. Misafirperverliği için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.