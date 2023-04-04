Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçede ikamet eden bir ailenin iftar sofrasına misafir oldu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Ramazan ayı sebebi her akşam orucunu ilçede yaşayan farklı bir ailenin evinde açıyor. Başkan Tekin bu çerçevede Selahattin Gürer ailesinin iftar sofrasına misafir oldu. Aile ile iftar sonrası bir süre vakit geçiren Başkan tekin ziyaretlerinin ramazan ayı boyunca süreceğini belirterek, “Ramazan ayının bereketini, hemşerilerimizle birlikte orucumuzu açmanın sofrada çocuklarla iftar saatini beklerken geçen zamanın ve duanın kıymetini bilmek tarifsiz bir duygu. Allah bizlere nasip etsin de daha çok hemşerimizin evinde birlikte oruç almak nasip olsun inşallah” dedi.