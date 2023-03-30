Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ramazan ayında iftarını ilçede yaşayan vatandaşların evlerinde yapıyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Osman Nuri Oğuz ve 62 yıllık eşi Emine Oğuz’un İftar sofrasına misafir oldu. Başkan Tekin’e AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ve ilçe kadın kolları yönetimi eşlik etti. İftar sonrası aileyle bir süre vakit geçiren Başkan Tekin, “AK Parti Pazaryeri kadın kolları başkanımız ve kadın kolları ilçe yönetimimiz ile birlikte Osman Nuri Oğuz amcamız ve 62 yıllık yoldaşı Emine teyzemizin İftar sofrasına sürpriz yaptık soframız bereketli olsun. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Biz büyüklerimizden, annemizden babamızdan hasta olanı, yaşlıları ziyaret etmeyi gördük. Bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor. Her zaman olduğu gibi biz hemşerilerimizin yanındayız” dedi.