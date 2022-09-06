Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 196. yıldönümü dolayısıyla zabıta memurları ile bir araya gelerek haftalarını kutladı.

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 196. yıldönümü dolayısıyla zabıta memurları ile bir araya gelerek haftalarını kutladı.

Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’yı makamında ziyaret etti. Zabıta Müdürü Mehmet Sarıkoca ve personeli çiçekle karşılayan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, personelin haftasını kutladı.

Zabıta Teşkilatının 196. Kuruluş yıldönümü dolaysıyla bir açıklama yapan Belediye Başkanı Tavlı, ”1826 yılından bu yana zabıta kolluk kuvvetleri olarak hizmet vermektesiniz. Geçmişten bugüne bu bir görev değişimidir. Sizler yerel yönetimler adına sahada vatandaşlarımızla birebir etkileşim içerisinde olan personellerimizsiniz. Sahada bizleri temsil ederken hemşerilerimizle iletişim noktasında özen göstermenizi bekliyoruz ve sizler de buna özen gösteriyorsunuz. Kazasız ve belasız daha nice hizmetler yürütmenizi diliyorum” dedi.