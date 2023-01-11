Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ihalesi tamamlanarak yer teslimi yapılan Ünye Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun 4 ay içerisinde yapılacağını söyledi.

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ihalesi tamamlanarak yer teslimi yapılan Ünye Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun 4 ay içerisinde yapılacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği ve Ünye Belediyesi tarafından ihalesi yapılan toplamda yaklaşık 4 bin metrekare alana inşa edilecek olan yakın yarı olimpik yüzme havuzunun yapımına başlandı. Gölevi Mahallesi’nde inşa edilecek olan ve yüklenici firmaya yer teslimi yapılan yarı olimpik yüzme havuzu alanında temel öncesi hafriyat çalışmalarına başlandı.

"Toplamda 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek"

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çalışmaları AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve ilgililer ile birlikte yerinde inceledi. Yarı olimpik yüzme havuzunun kısa sürede tamamlanacağını açıklayan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Karadeniz, doğası ve deniziyle mükemmel bir bölge ama denize girme noktasında maalesef zaman zaman tehlikeler ortaya çıkartabiliyor. Gençlerimiz ve hemşerilerimiz yüzmeye hasret kalabiliyordu. Onun için ilçemizin böyle bir hizmete ihtiyacı vardı. Gençlik ve Spor Bakanımızın Ordu’yu ziyaretinde bizlere destek sözü vermesiyle biz de çalışmalara başlamıştık. Allah’a şükürler olsun ihalesini yaptığımız projemizde yer teslimi yapıldı ve temel aşamasına gelindi. Toplamda 4 bin metrekareye yakın bir alan içerisinde bin 400 metrekare kapalı alanı olan yarı olimpik yüzme havuzunu bu süre içerisinde Ünye’ye kazandıracağız. Müteahhit ile yaptığımız istişareye göre yaklaşık 4 aylık bir süre içerisinde hızlı bir şekilde hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Yarı olimpik yüzme havuzumuzun hizmete girdiği gün bu heyecanı hep birlikte yaşarız” dedi.

Başkan Tavlı, yarı olimpik yüzme havuzu ile birlikte yapılacak diğer tesisleri de değerlendirerek, “İlçemize spor tesisleri bakımından 8 adet semt sahası kazandırdık. Yarı olimpik yüzme havuzu ile birlikte bu süreçte 2 adet futbol sahası ve 3 adet basketbol sahasını da farklı mahallelere kazandırmış olacağız” diye konuştu