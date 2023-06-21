Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bölgede etkili olan sağanak yağışların ilçede ciddi hasara yol açmadığını belirterek, “Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yaptığımız ciddi yatırımlar, olması muhtemel afetlerin önüne geçiyor” dedi.

Ordu genelinde etkili olan sağanak yağış Ünye’de de görülürken Ünye Belediyesi gece boyunca tüm ekipleriyle teyakkuzda kaldı. Yağışların başladığı andan itibaren sahada olan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı gece yağan şiddetli yağışların ardından sabahın erken saatlerinde sıkıntılı noktalarda incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

İlçede ciddi bir sorunun yaşanmadığını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Bölgemizde gece boyunca yağan ve etkisini sabahın erken saatlerinde de sürdüren sağanak yağış nedeniyle ekiplerimiz tüm noktalarda önlemlerini aldı. Ünye’mizde aşırı yağışlar nedeniyle ciddi bir sorun yaşanmadı. Lokal olarak bazı sıkıntılı noktalarda meydana gelen sorunlar da ekiplerimiz tarafından anında müdahale edilerek çözüldü. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemizde yaptığımız yatırımlar sonucu çok şükür ciddi bir sıkıntı olmadan atlattık. Ekiplerimiz bundan sonraki süreçte de gerekli hassasiyeti göstererek meteorolojik uyarıları yakından takip edecek” dedi.