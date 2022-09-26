Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Erasmus projesi çerçevesinde 4 farklı ülkeden Ünye’ye gelen öğrencilerle buluştu.

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Erasmus projesi çerçevesinde 4 farklı ülkeden Ünye’ye gelen öğrencilerle buluştu.

Atatürk Ortaokulu’nun iki yıl önce başlattığı ‘Robotic Coding With Lego EV3’ Erasmus projesi çerçevesinde Estonya, İspanya, Hırvatistan ve Polonya’dan 8 öğretmen ve 18 öğrenci Ünye’ye geldi. Proje çerçevesinde bir hafta Ünye’de çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek olan öğrenciler, Ünye Belediyesi’ni de ziyaret etti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ziyarete ilişkin yaptığı konuşmada, “Çeşitli ülkelerden ilçemize gelen öğrencilerimizle bir araya geldik. Okul müdürümüzün daha önceden de bu tür faaliyetleri ülkemizin diğer ülkelerdeki gençlerle hem etkileşimi, hem de kültürel anlamda farklı ülkelerin zenginlikleriyle buluşmaları noktasında ciddi gayretleri olmuştur. Aynı zamanda öğrencilerimizin farklı ülkelerden öğrencilerle tanışıp kaynaşmasına vesile oluyorsunuz. İnanıyorum ki gelecekte bu ülkenin geleceği gençlerimiz, yönetim kadrolarında yer aldığında Dünya’nın çok daha huzurlu, geleceğe daha adil düzen içerisinde, barış içerisinde bakan bir sürecin oluşmasına katkı sağlayacak neslin oluşmasına vesile olacaktır. Toplumlar birbirini tanıdıkça aslında birbirine düşmanlık edecek hiçbir şeyin olmadığını da fark etmiş olacaklar. Bu da dünya barışının gelişimine katkı sağlayacak. Ülkelerin bu şekilde etkileşimi teknolojik gelişimler noktasında geride kalanların öne geçmesi ile farklı gelişmelerden birbirinin haberdar olmasına vesile olacaktır. Bu nedenle bu programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yabancı öğrencilerimizi Ünye’mizde misafir etmekten dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Okul Müdürü Adem Beşli ise Erasmus programı hakkında bilgi vererek, öğrencilerin bir hafta boyunca Ünye’de çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğini belirtti.

Ziyarette Başkan Hüseyin Tavlı tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.