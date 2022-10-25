Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle ve aileleriyle bir araya geldi. Ünye Belediyesi’nin her bir çalışanıyla büyük bir aile olduğuna dikkat çeken Başkan Tavlı, gecenin ilerleyen saatlerine kadar temiz bir çevre için çalışan emekçilere teşekkür etti.

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle ve aileleriyle bir araya geldi. Ünye Belediyesi’nin her bir çalışanıyla büyük bir aile olduğuna dikkat çeken Başkan Tavlı, gecenin ilerleyen saatlerine kadar temiz bir çevre için çalışan emekçilere teşekkür etti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve aileleriyle Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, Temizlik İşleri Müdürü Civan İkinci ve birim müdürlerinin bulunduğu programda Başkan Tavlı personel ve aileleriyle sohbet etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı programda yaptığı konuşmada, “İki ailemiz var. Biz, Ünye’ye hizmet eden büyük bir aileyiz. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar bu şehrin temizliği için çalışıyorsunuz. Ünye’de olduğum süre içerisinde bilin ki ben de sizinle aynı saatlerde şehrin sokaklarındayım. Çoğu zaman sizinle karşılaşıyoruz. Eğer sizler o sokakta bu emekleri vermeseniz bu şehrimizi böyle temiz tutamayız. Şehrimize şehir içinde yaşayanların hissetmediği o temizliği şehrimize gelen misafirlerimizin bize olan teveccühleri ve teşekkürleriyle çok iyi anlıyorum ki biz diğer ilçelerden ve illerden farklıyız. Bu da sizlerin sayesinde arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ayrıca, yoğun bir yaz dönemi geçirdiklerini belirterek, “Nüfus yoğunluğuna rağmen yaptığımız çalışmalar ve hizmetlerimizle mahcup olmadan bu süreci yaşadık. Bu süreçte imtihanımızı başarıyla verdiğimizi söyleyebilirim” ifadelerine yer verdi.

Temizlik İşleri Müdürü Civan İkinci ise yaptığı konuşmada, “Çalışmanın ibadet olduğunu bilen bir toplum olarak sizin saat 05.00’te kalkıp işinizin başında olmanız yaptığınız işi daha da kıymetlendiriyor. Yaptığınız işin kıymetini takdir edenler olduğu gibi ufak tefek noksanlıklarımızdan dolayı eleştirildiğimiz zamanlar da oluyor. Ama ben bizzat biliyorum ki her biriniz canı gönülden çalışıyorsunuz. Önemli olan işinizi sevmeniz ve severek yapmanız. Akşam eve gidip başınızı yastığa rahat koyduğunuzda o gün işinizi iyi yapışsınız demektir. Belediyemiz bizim ailemizdir. Bu ailemizin en büyük ferdi de biziz. Hepinize emekleriniz için teşekkür ederken Belediye Başkanımıza bizi böyle bir ortamda buluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Program aile fotoğrafı ile sona erdi.