Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede yapılan yatırım ve hizmetlere değindi. Söz verilen birçok projenin ihale süreçlerinin tamamlandığına dikkat çeken Başkan Tavlı, Ünye’nin sosyal imkanlarıyla Karadeniz Bölgesi’nde öne çıktığını söyledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçe genelindeki basın mensuplarıyla bir araya gelerek, bölgedeki yatırım ve hizmetleri değerlendirdi. Ünye Belediyesi Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda konuşan Başkan Tavlı, 2023 yılının sonunda çok daha sosyal bir belediye olacaklarını işaret etti.

“Batıpark ve kadınlar plajı yeni bir yaşam alanı olacak”

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı burada yaptığı açıklamada, “Bizim çok önemsediğiniz projelerden biri Batıpark, çok şükür ihale ettik. 23 milyon 900 bin TL bedel ile işi yüklenici firmaya verdik. Batıpark özellikle yılsonunu itibariyle hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Hemen Batıpark’ın yanında hanım kardeşlerimize ait bir plaj hazırladık ve hemen yanında kadınlar için yaşam merkezimiz oluşturuldu. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu projemiz Karadeniz Bölgesi’nde nadide özel bir tesis olacak. Hanım kardeşlerimizin canı sıkılmadan uzunca bir süre vakit geçirebilecekleri bir yer olacak” dedi.

İlçeye kazandırılan yöresel ürünler ve aşevi projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Tavlı, bu projenin Ramazan ayında yemek hizmeti verdiğini, bundan sonraki süreçte engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet evereceğini söyledi.

Projeleri hayata geçirirken çocukların ve spor kulüplerinin taleplerini de önemsediklerine dikkat çeken Başkan Tavlı, “Yine çocuklarımızın trafik konusundaki bilincine yönelik çocuk trafik eğitim pistini tamamladık. Çocuklar trafikte nasıl davranmalı, neler yapmalı gibi konuları öğrenerek geleceğe hazırlanıyorlar. 10 - 15 gün içinde oradaki otobüsümüz çocuk sineması olarak da hizmet verecek. Milli eğitim ve emniyetle birlikte çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı paydaşlığında amatör spor kulüplerimizin giyinme ve soyunma, hakem odaları olmak üzere 6 tane spor kulübü bölümlerimiz var. Çocuk trafik eğitim merkezinin açılışı ile birlikte bu alanları da amatör spor kulüplerimize teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Sosyal belediyecilikte öne çıkan bir şehir olduk”

“Karadeniz Bölgesi’nde bizim belediyemiz kadar sosyal belediyecilik anlamında hizmet veren bir belediye daha olmadığını düşünüyorum” diyen Tavlı, “Biz burada özel sektörde rakip değiliz. Bizim derdimiz hemşehrilerimizin tamamının sosyal imkanlara ulaşabilmesi ve bu çalışmalarımız bir yandan özel sektörde de ilham kaynağı olacaktır. Ünye-Akkuş-Niksar Yolu ihalesi yapıldı. Çok koşturduk, bazen üzüldük, büyüklerimizi rahatsız ettik, bakanlık bazında ziyaretlerimizi yaptık. Küçümseyenler de oldu ama biz boş durmadık. Şimdi sahada yer teslimi yapıldı ve şantiye kuruluyor. Cumhurbaşkanımız recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu ziyaretinde orası için bir temel atma töreni yapacağını düşünüyorum. Uzun yıllar hayalimiz olan bu yolun yapılarak hizmet veren bir hale gelmesi bölgemizin hareketlenmesine ve zenginleşmesini de vesile olacaktır” şeklinde konuştu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçedeki diğer yatırımlara ilişkin de şu değerlendirmeleri paylaştı:

“Alışveriş merkezinin üst katında Kültür Bakanlığı Genel Müdürlüğü himayesinde bir kütüphane oluşturuyoruz. Proje tamam, ihaleler tamam, bir iki hafta içerisinde kurdelesini keserek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımızı belirtmek istiyorum. Yılsonu itibariyle Ünye’miz yarı olimpik yüzme havuzuna da kavuşacaktır. Zengin konsept ile burada hizmet vereceğiz. Bunları ‘yapacağız-edeceğiz’ demiyoruz, ‘bu yılsonu itibariyle tamamlamış olacağız’ diyorum. Yine Tabakhane Deresi’ndeki sorunlara çözüm bulacağız. Gençlik merkezine yönelik tabakhane deresi üzerine bir yaya köprüsü ile alakalı çalışma yapacağız, ihale yapıldı, yer teslimi yapıldı. Bu dere ve köprüler üzerinde hızlı bir şekilde çalışmaları tamamlayacağız.”