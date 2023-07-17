Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip Ünye Kalesi’nin restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan, Pontus Kralı 6’ncı Mithridates tarafından inşa ettirilen Ünye Kalesi’nde Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Ünye Belediyesi tarafından devam eden restorasyonda sona yaklaşıldı. Surları onarılan, iki dehlizi açılan, çevre düzenlemesi yapılan tarihi kalede son olarak dehlize inen raylı sistem ve yürüyüş platformu yapılıyor. Çalışmalarda sona yaklaşılırken Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı çalışmaları yerinde inceledi.

Yakın bir tarihte çalışmaların tamamlanacağını söyleyen Belediye Başkanı Tavlı, “Restorasyon projelerimizle yeniden turizme açmaya hazırlandığımız, 2 bin 500 yıllık geçmişi bulunan kalemizde dehlizlerin açılması sonrası raylı sistemle ziyaret edilmesi, yürüyüş yolları gibi tamamlanan birçok çalışmayı inceleyerek son durumu gözden geçirdik. Çok yakında bölgemiz için çok önemli bir destinasyonu daha hizmeti açmış olacağız. Burası hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelecek. Ünye’mize hayırlı olsun” dedi.