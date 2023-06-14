Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’nin temmuz ayı içerisinde yapılacağını ve toplamda 16 gün süreceğini belirtti.

Bu yıl 22’ncisi düzenlenecek olan Ünye Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’nin hazırlıkları sürüyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı festival programı ilgili ilçedeki oda ve STK’larla istişare toplantısı düzenledi. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık’ın da katıldığı toplantılarda festival hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Bu yıl 16 gün olarak planlanan festival 8 Temmuz tarihinde başlayacak. Ünye 22. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’nde konserler, spor etkinlikleri, kültürel etkinlikler ve sanat etkinliklerİ yer alacak.

Programın içeriğinin büyük oranda oluştuğunu belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Geçen yıl olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı’na kuracağımız tarihi ev konseptinde stantlarımız festival boyunca hizmet verecek. Hem şehirde yaşayan hemşerilerimizin hem gurbette yaşayan ve tatil için şehrimize gelen hemşerilerimizin hem de misafirlerimizin Temmuz ayında dolu dolu festival yaşaması için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Festivalimiz 8 Temmuz’da başlayacak ve 23 Temmuz’da sona erecek. 16 günlük sürede yerel ve ulusal sanatçılarımız festivalde sahne alacak. Tarihimize ve kültürümüze ışık tutacak etkinliklerimiz de yine yer alacak. Sanat ve sportif faaliyetlerimizin de olacağı festival ile ilgili başkanlarımızla istişare yaptık. Hemşerilerimizi ve misafirlerimizi Temmuz ayında gerçekleştireceğimiz festivale davet ediyorum” dedi.