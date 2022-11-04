Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kentin tarihi dokusunun gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, ilçenin tarihine sahip çıktıklarını söyledi.

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kentin tarihi dokusunun gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, ilçenin tarihine sahip çıktıklarını söyledi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kentin tarihi miraslarına fonksiyon kazandırılmasıyla ilgili Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı (ÇEKÜL) ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, restorasyonu tamamlanan Hüseyin Sabri Kadı Konağı, restorasyonu yapılacak olan Tarihi Meydan Hamamı ile Aloğlu Değirmeni gibi tarihi miraslara fonksiyon kazandırılmasıyla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Toplantıyı değerlendiren Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, tarihi mirasların gelecek nesillere aktarılması için bir dizi çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Ünye’mizin tarihi miraslarına sahip çıkıyoruz. Bu çerçevede kentimizde tarihi öneme sahip mekanların yeniden kentimize kazandırılmasıyla ilgili ÇEKÜL Vakfı ile toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda restorasyonu tamamlanan Hüseyin Sabri Kadı Konağı ve yine rölöve aşamasında olan Tarihi Meydan Hamamı ile Aloğlu Değirmeni’nde yapılacak çalışmalarla ilgili istişarede bulunduk. Proje aşamalarının sürdüğü iki önemli değerimizin yeniden kentimizin tarihine kazandırılması için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Toplantıya, ÇEKÜL Vakfı kurucularından Yönetim Kurulu Üyesi Belgesel Sinemacılar Derneği Başkanı-Yönetmen Hasan Özgen, vakıf ve belediye yetkilileri katıldı.