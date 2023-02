Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, spora ve sporculara her türlü destek vermek adına gayret gösterdiklerini söyledi.

Rakiplerini yenerek il şampiyonu olan ve Ordu’yu Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek olan Ünye Futbol Kulübü U-14 Takımı, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Kulüp Başkanı Metin Tamtürk, Genel Sekreter Şinasi Gür, Genel Kaptan Lütfi Tamtürk, Antrenörler Aykut Kaygusuz, Erdal Şentepe, Savaş Felek ve futbolcular ziyarette hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sporun gençler için önemine değindi. Spor ve sporculara her zaman destek olmaya çalışacaklarını kaydeden Başkan Tavlı, “Bizim için şampiyonluk tabi ki güzel bir şey. Bu bir çabanın neticesidir ama her şeyden önemlisi gençlerimizin sizlerin kontrolünde doğru bir şekilde enerjilerini atmaları ve gelişimlerine katkı sunulmasıdır ki sporun asıl amacı budur. Tüm bunların yanında sportif başarı da ayrı bir güzelliktir. Bizler de spora ve sporcuya her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz” dedi.

“Amatör spor kulüpleri binası yakında hizmete giriyor”

Bir süre önce yapımına başlanan amatör spor kulüpleri binasının da tamamlanmak üzere olduğunu belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı “Cevizdere’de Binicilik ve Sosyal Tesislerimizin bulunduğu alanda Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile ortaklaşa yürüttüğümüz amatör spor kulüpleri binasını bitirmek üzereyiz. Şu anda içerisinde eksik kalan kısımları tamamlıyoruz. Çok yakın zamanda gençlerimizin orada sporlarını icra ederken giyinebilecekleri, malzemelerini geldiklerinde hazır bulabilecekleri bir hizmeti sunmuş olacağız” ifadelerine yer verdi.

Ziyarette konuşan ÜFK Başkanı Metin Tamtürk, destekleri için Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya teşekkürlerini iletti.