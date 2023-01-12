Ordu’nu Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Karadeniz Bölgesi’ndeki ilçeler arasında en çok sosyal tesis işleten belediye olduklarını söyledi.

Ordu’nu Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Karadeniz Bölgesi’ndeki ilçeler arasında en çok sosyal tesis işleten belediye olduklarını söyledi.

Ünye’de sosyal belediyecilik alanında değer katacak projeler hayata geçiriliyor. Bu çerçevede Ünye Limanı karşısında 2 adet bina onarılarak, yöresel ürünler üretim atölyesi ve aşevine dönüştürülüyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve beraberindekiler ile birlikte tesiste devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

"Sosyal tesis işletmeciliği bakımından Karadeniz’de tekiz"

Burada açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Karadeniz’de iddia ediyorum, ilçe belediyesi olarak en çok sosyal tesis işleten belediyeyiz. Bu tesis, sosyal tesislerimizin ihtiyacını karşılayacak. Aynı zamanda ürettiğimiz yöresel ürünlerimizi ve 4 bin 800 metrekare alan üzerine kurulacak aşevimizin ihtiyaçlarını karşılayacak büyük bir soğuk hava depomuzu da oluşturuyoruz. Hemen yanında 500 metrekare mutfak ve aynı zamanda bin 400 metrekare depo ve hizmet alanı oluşturuyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, tesisin çok yönlü hizmet için kullanılacağını belirterek, “Özellikle pandemi sürecinde gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha net bir şekilde anlamış olduk. Biz de yöresel ürünlerimizin değer bulmasını ve katma değer anlamında aile ekonomilerine katkı sunmasını istedik. Özellikle ticari değer kazanamamış yöresel ürünlerimizin bu alanda bulmalarına katkı sunmak adına mini bir araştırma ve geliştirme çalışması ile yola çıktık. Bununla ilgili markamızı oluşturduk ve yöresel ürün anlamında kokulu siyah üzüm suyu, fındıklı acılı ezmemiz, hurmadan pekmez ve bölgenin ürünleri olan dağ çileğinden çilek reçeli, melocandan, elma sirkesine kadar farklı ürünlerin üretilmesi noktasında belli bir mesafeye geldik. Bunların teknik anlamda depolanması ve sürdürülebilir halde işletilmesi için paketlenmesinden, hijyenik bir şekilde tüketim noktasına kadar burayı hazırlamaya çalıştık” ifadelerine yer verdi.

“Aşevi 5 bin kişiye yemek çıkartabilecek”

Ramazan ayı itibariyle aşevinin de hizmet vermeye başlayacağını belirten Başkan Tavlı, “Ünye’de yaşayan yaşlı, engelli ve yalnız kalan vatandaşlarımızın ihtiyacı olan yemeği temin etmek adına aşevini hizmete açıyoruz. Tamamlandığında günde 5 bin kişiye yemek çıkarılabilecek bir kapasiteye erişeceğiz. Ramazan aylarında ve diğer aylarda ihtiyaç duyan hemşerilerimize hizmet etme fırsatını bulmuş olacağız. İnşaatta ciddi anlamda mesafe kat ettik. Aşevimizin Ramazan ayına yetişmesini sağlayacağız” diye konuştu.