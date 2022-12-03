Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Türkiye’de son 20 yılda engelli bireyler adına çalışmalar yapıldığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde son 20 yıldır engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapıldı ve özellikle istihdamında ciddi artışlar oldu” dedi.

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Türkiye’de son 20 yılda engelli bireyler adına çalışmalar yapıldığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde son 20 yıldır engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapıldı ve özellikle istihdamında ciddi artışlar oldu” dedi.

Ünye Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir program düzenlendi. Ünye Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programa Ünye Kaymakamlığı ile Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi, Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü ve Beyazay Derneği üyeleri katılım sağladı. Siyasi parti ve STK temsilcilerinin de bir araya geldiği programda Engelliler Günü kutlandı.

Düzenlenen programda konuşan Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, “Engellilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, onları toplumla daha da bütünleşmesini sağlamak geleceğe umutla bakan bireyler olarak onların da toplumsal sorumluluk almalarını mümkün kılmak engelli vatandaşlarımıza yönelik desteklerde en temel amaçtır. Bu duygularla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyorum dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise engelli ve engelsiz bireylerin toplumun birer parçası olduğunu belirtti. Toplumun birer parçası olarak herkesin birbirinden farksız olduğunu aktaran Başkan Tavlı, son 20 yılda Türkiye’de engellilere yönelik ciddi çalışmaların hayata geçirildiğine dikkat çekti. Tavlı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde son 20 yıldır engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapıldı ve özellikle istihdamında ciddi artışlar oldu. Yine evde bakım hizmetlerinden binlerce vatandaşımızın faydalanması sağlandı. Bilmeliyiz ki hepimiz bir engelli adayıyız. Bu bilinçle engelleri hep birlikte kaldırıyoruz ve kaldırmaya da devam edeceğiz. Bu vesile ile buradan siz değerli kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için her zaman işbirliği içinde olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nüz kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Engelli vatandaşların sorunlarının da konuşulduğu programda Beyazay Derneği Ordu Şubesi Başkanı Cihan Çakır, Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nihat Yerlikaya ve Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi Başkanı Arslan Güdek de birer konuşma gerçekleştirdi.

Programda ayrıca hayırseverler tarafından temin edilen akülü engelli aracı, lise öğrencisi Minel Akçay’a teslim edildi.