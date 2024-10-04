Ordu’nun Ünye ilçesinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, sokak hayvanları ve can dostlar unutulmadı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sokak hayvanları konusunda hassas bir süreç yürüttüklerini söyledi.

Ünye Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde ücretsiz olarak mama kabı dağıtımı gerçekleştirdi. Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte çeşitli animasyon eğlencelerinin yanı sıra, çocuklar için de yüz boyama etkinliği düzenlendi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, programda yaptığı konuşmada, 2023 yılında Ünye Belediyesi tarafından hizmete açılan kompos ve sokak hayvanları mama üretim tesisi sayesinde, hem gıda israfının önüne geçildiğini, hem de sokak hayvanları için sağlıklı mama üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Tavlı, “Ünye Belediyesi olarak çok sayıda sosyal tesise sahibiz. Bu tesislerimizde günlük olarak tüketilmeyen gıdaları ve yine pilot bölgelerden topladığımız günlük gıdaları tesisimizde hayvanlarımız için granül mama haline getiriyoruz. Böylece onların sağlıklı beslenme ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyoruz. İlçemizde sokak hayvanları konusunda hassas bir süreç yürütüyoruz” dedi.

Başkan Tavlı ayrıca, sokak hayvanlarının barınak ihtiyacı konusunda yer belirleme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, yerin tahsisi ile birlikte kısa sürede barınak ihtiyacının ortadan kalkacağını da sözlerine ekledi.