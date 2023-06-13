Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçeye değer katacak olan 3 projeyi yılsonuna kadar tamamlayıp hizmete açacaklarını söyledi.

Sosyal tesislerde yapılan girişimlerle Ünye’de önemli ihtiyaçlar giderilirken, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın talimatı ile başlatılan 3 önemli proje daha ilçeye kazandırılıyor. Ünye’nin vizyon projesi olan Batıpark, kadınlara hizmet verecek olan Kadınca Yaşam Merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzu inşaatları eş zamanlı olarak devam ediyor. Tüm çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, projelerin tamamlanmasıyla ilçede 3 önemli ihtiyacın giderileceğini belirtti.

Her geçen gün gelişen ve büyüyen şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Çıktığımız yolda önemli mesafeler kat ettik. Sosyal tesislerimizdeki yenilenmenin ardından şimdi de kentimize değer katacak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Batıpark projemizde de engelsiz plajdan karavan parka, Ünye manyetik kum havuzlarından sosyal tesislere kadar birçok donatı yer alacak. Şehrimize değer katacak projemizi yılsonuna kadar tamamlayarak hizmete sunmayı hedefliyoruz. Hanım kardeşlerimizin stres atmaları, rahatça dinlenmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için başlattığımız çalışmalar hızla devam ediyor. Bu tesisimizi de yılsonuna kadar tamamlayarak hizmete sunmuş olacağız” dedi.

Yarı olimpik yüzme havuzunu yapılan ilavelerle daha işlevsel hale getirdiklerini söyleyen Başkan Tavlı, “Yarı olimpik yüzme havuzu, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile ortak yürüttüğümüz bir proje. Bu projemizi de yılsonuna kadar tamamlayıp hizmete açacağız. Tesisimizde ayrıca fitness, sauna ve Türk hamamı da yer alacak. Hem şehrimiz hem de bölgemiz bu tesisimizden istifade edecek” ifadelerine yer verdi.