Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ortaya koydukları çalışmalarla şehrin çok daha yaşanabilir bir hale geldiğini belirterek, bu çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi.

Ünye’nin en eski çarşılarından biri olan Tarihi Orta Çarşı, 2024 temmuz ayında yenilenerek ve trafiğe kapatıldı. Yenileme çalışmaları sonrası tarihi mekan kent tarihine ve turizmine yakışır hale getirildi. Orta Çarşı’da faaliyet gösteren esnaflar, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ortaya koydukları projelerin verimli ve doğru şekilde olmasının kendilerini memnun ettiğini aktardı. Vatandaşların emanetini doğru şekilde kullanmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Tavlı, “Bugün ilçemizde doğalgaz kullanımının yüzde 90’ların üzerine çıkması ile hava kirliği sorunumuz büyük ölçüde ortadan kalktı. Ünye olarak bizden önce doğalgaza kavuşmuş ilçeler arasında abone sayısı bakımından daha öndeyiz. Bu açıdan doğalgaz kullanımını tercih eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ünye olarak birkaç bölgede eksiğimiz kaldı. Bu yıl Bayramca ve İpekyolu Mahallesi’ni de doğalgazla buluşturarak, onların da konforlu yaşamdan faydalanmasını sağlayacağız. Yine o bölgede mesire alanı projemize de bu yıl başlıyoruz” dedi.

Esnaflar adına konuşma yapan esnaf Ergin Hasdemir ise, “Orta Çarşımızın yenilenmesi ile ilgili sizlere teşekkür ediyoruz. Ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Her yaştan vatandaşımızın çok rahat ve konforlu bir şekilde kullandığı bir alan ortaya çıktı. Gerek estetik açıdan, gerek temizlik açısından çok güzel oldu” diye konuştu.