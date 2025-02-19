Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bölgede etkili olması beklenen yoğun kar yağışı öncesi ekiplerin seferber olduğunu belirterek, "Karla mücadele ekiplerimiz gece-gündüz demeden görevinin başında. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerimizi aldık" dedi.

Ünye Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını kırsal mahallelerde sürdürüyor. Bölgemizde etkili olması beklenen kar yağışına karşı tüm tedbirleri alan Ünye Belediyesi, olması muhtemel bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kırsal ve rakımı yüksek mahallelerde yol açma çalışmalarına devam ederken, özellikle yolda kalan sürücülerin ve hasta vatandaşlara yardımcı oluyor. Don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da yürüten ekipler, ana arterlerde tamamlanan çalışmaların ardından sokakların ulaşıma açık kalması için çalışma yürütüyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Bölgemizi etkisi altına alması beklenen kar yağışı ile ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Araç, ekipman ve personellerimizin planlamasını yaparak karla mücadele çalışmalarımıza başladık. İlçemizin rakımı yüksek olan Tekkiraz, Yeniköy, Yenikent, Fatih, Yeşikent ve Erenyurt Mahallesi’nde görülen kar yağışına karşı çalışmalarımız dün geceden itibaren devam ediyor. Don ve buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmalarımız gece boyunca devam edecek. Hemşehrilermizin karın keyfini sürmeleri için Ünye Belediyesi olarak 7/24 görev başındayız. Olması muhtemel olumsuzlukla karşılaşan hemşehrilerimiz belediyemizin iletişim numaralarından iletişime geçebilir" dedi.