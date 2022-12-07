Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinin 10 mahallesinde hizmet edecek olan grup yolunda başlattığı sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçenin her noktasında sorunların giderildiğini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinin 10 mahallesinde hizmet edecek olan grup yolunda başlattığı sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçenin her noktasında sorunların giderildiğini söyledi.

Ünye’nin modern yollarla buluşması ve vatandaşların konforlu ulaşımı için başlatılan yol çalışmaları devam ediyor. Ekipler çeşitli noktalarda çalışmalarını sürdürürken, ilçenin 10 mahallesi için önemli olan grup yolunda asfalt çalışmalarına başlandı. Fevzi Çakmak, Nuriye, Gürecülü, Yazkonağı, Günpınarı, Taflancık ve İnkur Mahalleleri başta olmak üzere toplam 10 mahalleye hizmet edecek olan grup yolunun 4 kilometresi sıcak asfalt, 3 kilometresi sathi kaplama olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, beraberinde Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) Muhtarlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, OBB Fen İşleri Dairesi Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Çalışkan ve mahalle muhtarlarıyla birlikte incelemelerde bulundu.

İlçede yol çalışmalarının devam ettiğini belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “İncelemelerde bulunduğumuz yol, bölgemizdeki önemli grup yollarından bir tanesidir. Muhtarlarımızın da beklediği yol çalışmasının tamamlanmasıyla hemşerilerimiz konforlu yola kavuşmuş oldu. Biz de hemşerilerimizin huzurlu ve konforlu bir şehirde yaşamalarını istiyoruz. Burada sorunun önemli bir kısmı çözülmüş oluyor. Sıcak asfaltın maliyetini düşündüğümüzde yapılan çalışmalar kolay değil. İlçemizin her noktasında Allah’a şükürler olsun sorunlar tek tek gideriliyor. Buradaki emek ve gayretlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e öncelikle teşekkür ediyorum. Hem grup yollarımızda hem de sorumluluk alanlarımızda çalışmalarımız devam ediyor. Eksiklerimiz tabi ki var ve bir yerden başlamak gerekiyor. Her tamamlanan iş diğer tarafta yapılmayı bekleyen işin önünü açıyor. Bu nedenle önemli bir çalışmanın sona gelmiş olmak hemşerilerimiz açısından da önem arz ediyor” dedi.

Mahalleleri için önem arz eden grup yolunun asfaltlanması nedeniyle mutlu olduklarını belirten muhtarlar ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.