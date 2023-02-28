Ordu’nun Ünye Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı ‘Sıfır Atık Yönetimi’ protokolü çerçevesinde okullarda atık ve geri dönüşüm konularında eğitimler veriyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sıfır atık sistemini ilçe genelinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ordu’nun Ünye Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı ‘Sıfır Atık Yönetimi’ protokolü çerçevesinde okullarda atık ve geri dönüşüm konularında eğitimler veriyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sıfır atık sistemini ilçe genelinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yaşanabilir bir dünya için sıfır atık ve geri dönüşüm projelerini destekleyen Ünye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokolle okullarda ‘Sıfır Atık Yönetimi’ çerçevesinde öğrencilere eğitim veriyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın talimatı ile başlayan çalışmalar çerçevesinde belediye tarafından hazırlanan kitapçıkların öğrencilere dağıtımı ve eğitimleri devam ediyor.

Bu çerçevede İlçe Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ve birim müdürleri Fevzi Çakmak Ortaokulu’nu ziyaret ederek atık yönetimi konusunda verilen eğitime katıldı. Okulun öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelen Kaymakam Işık ve Başkan Tavlı eğitim öğretim ile ilgili istişarelerde bulundu.

Burada konuşma gerçekleştiren Kaymakam Ayhan Işık, okulların ihtiyaçlarının yerinde tespiti bakımından haftalık düzenlenen okul ziyaretlerinin önemli olduğuna dikkat çekerek, “Öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya gelerek istişarelerde bulunuyor, böylelikle eksikliklerimizi gideriyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, her hafta bir okulu ziyaret ederek, sorunlarına ilişkin yerinde tespit yaptıklarını söyledi. İsrafa ve temiz doğaya dikkat çeken Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Doğayı gelecek nesillerimiz olan siz öğrencilerimize düzgün bir şekilde bırakmak, su kaynaklarını israf etmeden temiz su kaynaklarını kirletmeden sizlere teslim etmek bizim sorumluluğumuz. Aynı zamanda sizler de kendi geleceklerinize sahip çıkmak durumundasınız. Sizler için hazırladığımız kitapçıkları okuyarak bilinçli bir nesil olmanız önemli. Bu bilinçle hareket edeceğinizden kuşkumuz yok” şeklinde konuştu.

Kaymakam Işık ve Başkan Tavlı daha sonra Ünye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından öğrencilere verilen Sıfır Atık Yönetimi eğitimlerine katıldı, sonrasında ise öğrencilere Ünye Belediyesi’nin hazırladığı kitapçıklar dağıtıldı.