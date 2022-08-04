Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Asarkaya Kent Ormanı’nda düzenlenen programda gaziler ile bir araya geldi. Başkan Tavlı, gazilerin ve ailelerinin her zaman baş tacı olduğuna dikkat çekerek, her zaman yanlarında olduklarının mesajını verdi.

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Asarkaya Kent Ormanı’nda düzenlenen programda gaziler ile bir araya geldi. Başkan Tavlı, gazilerin ve ailelerinin her zaman baş tacı olduğuna dikkat çekerek, her zaman yanlarında olduklarının mesajını verdi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın talimatıyla geçtiğimiz mayıs ayında organize edilen Çanakkale gezisine giden Muharip Gaziler memleketlerine dönerken, bu kez Asarkaya Kent Ormanı’nda Başkanı Tavlı’nın misafiri oldular. Aileleriyle birlikte Asarkaya Kent Ormanı’nın keyfini çıkaran gaziler, hem piknik programı için, hem de Çanakkale gezisi imkanı sunduğu için Başkan Hüseyin Tavlı’ya teşekkür ettiler.

“Gazilerimizin taleplerini imkanlarımız ölçüsünde her zaman karşılamaya hazırız”

Programda, gazilerin ve ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Bu aziz vatan için gazi olmuş ve o unvanla birlikte şeref madalyasıyla birlikte başımızın tacı olmuş siz değerli kıymetlerimizi, büyüklerimizi elimizden gelen imkanlar çerçevesinde Çanakkale’ye göndermek, o manevi atmosferi yaşayarak huzurlu bir şekilde memleketinize dönmenize vesile olmaya çalıştık. Bu ziyaretten memnun olduğunu umuyoruz. Bu toprakları bize vatan yapan çok kıymetli şehitlerimizi ve rahmana kavuşan gazilerimize rahmetle anıyorum. Bu topraklar üzerinde birlikte nefes aldığımız gazilerimize eşleriyle, çocuklarıyla ve torunlarıyla birlikte sağlıklı ömür diliyorum” dedi.

Başkan Tavlı ayrıca, ülkenin huzurunu bozmak isteyenlerin her zaman olacağını ancak, hem Türk Milleti hem de Silahlı Kuvvetleri’nin buna izin vermeyeceğini belirterek, “Bu topraklarda huzur içerisinde birlikte oturabiliyorsak, bir ekmeği paylaşıp yiyebiliyorsak bunu kahraman silahlı kuvvetlerimize borçluyuz. Allah onlardan razı olsun, Allah onların yardımcısı olsun. Onlar olmasa biz burada huzur ve selamet içerisinde bulunamayız. Dün siz kıymetli gazilerimiz vardı, bugün de çocuklarımız bu görevi sürdürüyor. Bu vatanı vatan yapan değerlerle birlikte birliğimiz daim olsun. Çanakkale’de gözümüz kapalı da bulunsak bu vatanın nasıl kazanıldığını, hangi zorluklarla mücadele edildiğini anlayabiliriz. Kale içten yıkılır. Bu nedenle Allah bu memlekette yaşayıp ihanet içinde olanlara fırsat vermesin. Allah memleketimizi her türlü kötülüklerden korusun. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programda, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve Ünye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Arif Takıcı da birer konuşma yaparak, teşekkürlerini ilettiler.

Düzenlenen programa çok sayıda ve ailesi katılım sağladı.