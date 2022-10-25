Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçedeki eğitim kurumlarında eksikliklerin giderilmesi için desteklerinin sürdüğünü söyledi.

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçedeki eğitim kurumlarında eksikliklerin giderilmesi için desteklerinin sürdüğünü söyledi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, okul ziyaretleri çerçevesinde Fatih Meydan İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Ziyarette öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelinirken, okul bünyesinde oluşturulan ‘Milli Kültürel Öğelerimiz’ köşesinin açılışı gerçekleştirildi.

Okul ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Kaymakam Ayhan Işık, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, her hafta farklı bir okulu ziyaret ettiklerini belirterek, “Bu okula geçmişte emeği olan bir kardeşinizim. İl genel meclis üyesi olduğum dönemde bu okulun yapım sürecinde katkımız oldu. İnsan emeğinin ve alın terinin olduğu yere muhakkak uğrama ihtiyacı hissediyor. Okulumuzu belli dönemlerde ziyaret ederek öğretmenlerimizle bir araya geliyoruz. Bize iletilen eksiklikler ve ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Bundan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimize eğitime verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Okul ziyareti öğretmenlerin mini bağlama konseri ile sona erdi.