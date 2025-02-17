Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Gürcistan Parlamentosu Diaspora ve Kafkasya Meseleleri Komisyon Başkanı Irakli Zarkua, Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimer Konstantinidi, Gürcistan Parlamentosu üyeleri ve beraberindeki heyeti ağırladı. Tavlı, "Dost ve kardeş ülke Gürcistan ile ilişkilerimizi güçlendiriyoruz" dedi.

Gürcistan Parlamentosu Diaspora ve Kafkasya Meseleleri Komisyon Başkanı Irakli Zarkua, Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimer Konstantinidi, Gürcistan Parlamentosu Üyeleri Anzor Bolkvadze, Gia Tchkonia, Ajara Özerk Cumhuriyeti Meclis Üyeleri Fridon Putkaradze, Mamuka Turmanidze, Vakhtang Beridze, Dışişleri Bakanlığı Diasporadan Sorumlu Genel Müdürü Mukhran Gulagashvili, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Giorgi Tabatadze, Gürcistan Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Temsilcilikler Koruma Genel Müdürü Vakhtang Nasaridze, Batum Belediyesi Meclis Üyesi Nino Tskhvaradze, Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Lashvili, Gürcistan Trabzon Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Temur Tartarashvili, Gürcistan Trabzon Başkonsolosluğu Konsolosu İrakli Tsibadze, Gürcistan Trabzon Başkonsolos Sekreteri Gucha Kutateladze, Gürcistan Ankara Büyükelcilik Maslahatgüzarı Diana Malazonia ve Gürcistan Ankara Büyükelçilik Müşaviri Bela Gomurashvili Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’yı ziyaret etti. Ünye Acara Gürcü Dostluk ve Kültür Derneği yönetiminin de bulunduğu ziyarette iki ülke arasındaki ilişkiler konuşuldu. Ziyarette Ünye’nin Türkiye-Gürcistan dostluğunda önemli bir yere sahip olduğu da vurgulandı.

"İki komşu ülkenin geçmişe dayanan çok güzel ilişkileri var"

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ziyarette yaptığı konuşmada, "Kardeş ülke Gürcistan’ın temsilcilerini Ünye’mizde ağırlamaktan dolayı memnuniyetimizi ifade ediyoruz. İki komşu ülkenin geçmişe dayanan çok güzel ilişkileri var. Bunların daha da geliştirilmesi, geleceğe dönük aynı zamanda bu komşuluk ilişkilerini tarihi, turizm, ekonomik ve kültürel anlamda daha etkin hale getirilmesiyle ilgili inşallah bu tür ziyaretlerin fayda sağlayacağını umut ediyorum" diye konuştu.

"Dostluğumuzu daha da güçlendireceğiz"

Gürcistan Parlamentosu Diaspora ve Kafkasya Meseleleri Komisyon Başkanı Irakli Zarkua ise yaptığı konuşmada, "Bizlere göstermiş olduğunuz ilginizden dolayı Gürcü heyeti adına sizlere teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan çok memnun olduk. Ayrıca ülkenizde ve şehrinizde yaşayan Gürcü kökenli insanlarla irtibatlarımızı nasıl güçlendirebileceğimize yönelik istişarelerde bulunuyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız olacak. İki ülke arasında dostluğumuzu daha da güçlendireceğiz. Sizleri de Gürcistan’da ağırlamaktan mutluluk duyacağız" ifadelerine yer verdi.