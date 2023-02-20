Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçem deprem bölgeleri için yardımların sürdüğünü belirterek, “İlçemizde misafir ettiğimiz depremzede ailelerimizin ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamaya devam ediyoruz” dedi.

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçem deprem bölgeleri için yardımların sürdüğünü belirterek, “İlçemizde misafir ettiğimiz depremzede ailelerimizin ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamaya devam ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan deprem bölgeleri için destek kampanyaları devam ediyor. Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi öncülüğünde ilçede başlayan yardım desteği devam ederken, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ilçede faaliyet gösteren oda başkanlarıyla birlikte yardım toplama alanlarında incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yardım çalışmalarının devam ettiğini ancak eksiklerin olduğunu belirti. Tavlı, "Afetin ilk gününden itibaren ilçemizde faaliyet gösteren STK’larımızla ve vatandaşlarımızla tek yürek olduk. Bugün STK başkanlarımız ile bir araya geldik. Yaşadığımız yüzyılın afeti ile ilgili el birliği ile daha neler yapabiliriz ve daha ne katkılar sunabiliriz? Noktasında istişarelerde bulunduk. Devam eden yardım organizasyonlarını da yerinde inceledik. Burada gördüğümüz eksikliklerden biri de mont gibi giyim ihtiyaçlarının yeterli sayıda olduğu, ancak ayakkabı ve iç giyim gibi ihtiyaçlar noktasında eksilikler olduğunu tespit ettik. Bu noktada yardımsever vatandaşlarımızın bu tip giyim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalarını rica ediyoruz” dedi.

Ünye’de şu an itibariyle deprem bölgesinden gelen 300 aileyi misafir ettiklerini kaydeden Başkan Hüseyin Tavlı, “Bu ailelerimizin ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamaya devam ediyoruz. Allah bu tür afetleri tekrar ülkemize yaşatmasın. Bu açılan derin yaraların izlerini hep birlikte saracağımıza olan inancım tamdır” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Ünye’de gıda yardımları Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’ne, giyim yardımları Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Spor Salonu’na ve yakacak yardımları ise Ünye Belediyesi Destek Hizmetleri Atölyesi’ne ulaştırılıyor.