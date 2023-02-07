Türkiye’yi yasa boğan deprem afetinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’nun Ünye ilçesinde de yardım çalışmaları devam ediyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, deprem bölgelerine yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Türkiye’yi yasa boğan deprem afetinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’nun Ünye ilçesinde de yardım çalışmaları devam ediyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, deprem bölgelerine yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ünye Belediyesi öncülüğünde ilçede yardım için seferber olan vatandaşlar, temel yaşam malzemelerinden oluşan yardım paketlerini depremzedelere ulaştırmak üzere teslim ediyor. Getirilen yardımlar burada kolilere konularak paketleniyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çalışmaların ilk saatlerden bu yana devam ettiğini, deprem bölgelerinden gelen taleplere göre hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizden gelen yardımları tırlara yüklemeden tasnifini burada ekiplerimizle yapıyoruz. Özellikle kışlık ihtiyaçlar olan mont, bot, kazak ve battaniye ile birlikte hijyen malzemeleri konusunda paketler hazırladık. Vatandaşlarımız bu konuda seferber oldu. Özellikle hızlı tüketilebilen konserve türü hazır gıdalar da yardım paketlerimizin içerisinde yer almaktadır. Hemşehrilerimizden bu konuda yardımlarını bekliyoruz. Bunun yanı sıra biz de arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere gönüllü belediye personelimizden oluşan bir ekibi daha deprem bölgesine göndereceğiz” dedi.