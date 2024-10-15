Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Doğaya saygılı olmalı ve koruyan bir yaşam tarzı yürütmeliyiz, çevremize hep birlikte sahip çıkmalıyız” dedi.

‘Temiz bir gelecek, temiz bir dünya ile başlar’ sloganıyla Ünye’de etkinlik düzenlendi. Ünye Gölevi Mahallesi kumsalında yapılan çevre temizlik etkinliğinde kumsalda ve mesire alanlarında atılan çöpler toplanarak çöp araçlarına kondu. Temizlik etkinliğinin ardından Ünye Belediye tarafından bu yaz hizmete açılan Yeni Kadınlar Plajında katılımcılara yemek verildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, programda yaptığı konuşmada, “Dünyanın, doğanın ve çevremizin temiz tutulmasının ne kadar önemli olduğunu, özellikle ekolojik dengede meydana gelen bozulmaların iklimsel sorunlar olarak nasıl yaşama yansıdığını hep birlikte görüyoruz. Bu nedenle doğaya saygılı olmalı ve koruyan bir yaşam tarzı yürütmeliyiz. Bugün bu organizasyonu özellikle çevre temizliğine farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz organizasyonla çevre kirliliğine hep birlikte şahit olduk. Turizm şehir dediğimiz Ünye’mize bu görüntülerin yakışmadığını hep birlikte görmüş olduk. O zaman çevreyi kirletmemek lazım. Son dönemde yerel yönetim olarak çok sayıda lokasyonda çöp noktalarımız var. Vatandaşlarımızın tek yapması gerek çöpleri bu noktalara ulaştırmaktır. Yaşadığımız alanlarda güzel vakit geçirmek istiyorsak, temiz tutmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben tüm katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Programa STK üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.