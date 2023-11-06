Ordu’nun Ünye ilçesinde Filistin’deki Müslümanlar için hayır çarşısı kuruldu. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bu katliamın son bulmasını temenni ettiklerini söyledi.

Ünye Belediyesi, Ünye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ünye Temsilciliği öncülüğünde ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının da destekleriyle Cumhuriyet Meydanı’nda yardım hayır çarşısı kuruldu. 2 gün boyunca açık olacak olan alanda kadınların hazırladığı el emeği ürünler satışa sunulurken, geliri ise Filistin’deki ihtiyaç sahibi Müslümanlara gönderilecek.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı İsrail’in kadın, çocuk, hasta, hastane ve okul demeden soykırım işlercesine yaptığı saldırıları kınadıklarını söyledi. Buradan elde edilecek gelirin, Filistin’deki Müslümanlara yardım için gönderileceğine değinen Tavlı, İsrail’in bu tavrının biran önce son bulmasını temenni ettiklerini belirtti.

Programda Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş da dua yaptı.