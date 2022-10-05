Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediyede borç yükünü azaltarak kalıcı hizmetler ürettiklerini söyledi.

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediyede borç yükünü azaltarak kalıcı hizmetler ürettiklerini söyledi.

Ünye Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başkanlığında gerçekleşti.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı gündem maddelerine geçmeden önce eylül ayında gerçekleşen Ünye-Akkuş-Niksar yolu ihalesini değerlendirdi. Tavlı, “Mevcut güzergahın standartlara uygun hale dönüştürülmesi noktasında çok emek, gayret ve mücadele verilmesi neticesinde önce yatırım programına alınma süreci ve ardından ihale sürecini hep birlikte yaşadık. 30 Eylül’de gerçekleşen ihaleye 20’nin üzerinde firma katılırken, ihaleyi alan firmanın inceleme süreci devam ediyor. Yer tesliminin ardından 600 günlük tamamlanma sürecine girilecek ve yıllarca beklediğimiz yolumuzun standartlara uygun hale getirilmesine şahit olacağız. İnşallah hep birlikte yolumuzu keyifle kullanırız” dedi.

"OSB’ye kavuşmak için üzerimize düşenin fazlasını yaptık"

Ünye Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) devam eden çalışmaları da değerlendiren Başkan Tavlı, “Bizim için hayal olup gerçekleşen yatırımların biri de Ünye OSB idi. Burada bir yandan alt yapı çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da doğalgaz ana hattı OSB alanına kadar ulaştı. Yerel yönetim olarak sadece üzerimize düşen değil daha fazlasını yaparak OSB’ye kavuşma noktasında gayret gösterdik. Doğalgaz ile birlikte elektrik hattı ile ilgili de ihaleyi gerçekleştirdik. Yer tesliminden sonra bu çalışmamız da başlayacak. Ayrıca içme suyu ve kanalizasyon hattı ile ilgili de OSKİ ile ortak protokol çalışmalarımızı yürütüyoruz. Alt yapı çalışmaları tamamlanana kadar diğer işlerin de tamamlanmasına gayret ediyoruz. Bu çalışmalar devam ederken şu anda 6’nın üzerinde firmamızın fabrika kurma çalışmaları sürüyor. OSB’nin bir an önce istihdama katkı sunması düşüncesiyle oradaki iş insanlarımıza inşaatlarını tamamlamaları için ruhsatlarını da verdik” diye konuştu.

“Kalıcı hizmetler üretiyoruz”

Başkan Tavlı’nın açıklamalarının ardından gündemdeki maddeler meclis üyeleri tarafından görüşüldü. Ünye Belediyesi’nin borç durumuna ilişkin bilgi veren Başkan Hüseyin Tavlı, “Bu zamana kadar toplamda 56 Milyon liralık borçlanma yetkisi aldık. Bunun 45 milyon lirası kullanıldı. Aynı zamanda 43 milyon lira nakdi borç ödedik. Bunun yanı sıra göreve geldiğimizden bu yana uyguladığımız mali disiplin ile Ünye Belediyesi’ne bir beton santralinin işletilmesi için 55 dönümlük yer kamulaştırıldı. Ayrıca beton santraline ham madde üretilebilmesi için konkasör şantiyesi kuruldu. Ayrıca Tekkiraz Karaarmut Mevkii’ne de bir konkasör şantiyesi kurularak şehir merkezinden o bölgeye malzeme taşınma yükü de ortadan kaldırıldı. Bunun yanı sıra tesisimize 8 iş makinesi kazandırıldı. Yani biri yeni diğeri ikinci el olan iki tesisin değeri 100 milyon liradır. Bugün hiçbir kimseye bir metre yer satılmadan kendi bütçemizle iş merkezinin yüzde 60’ı tamamlanmış hale geldi. Ünye merkezde yüzde 20 civarında olan doğalgaz kullanımı bugün yüzde 80’e ulaştı. Doğalgaz hatlarının geçtiği mahallelerdeki tahribatlar altyapıları yenilenerek gideriliyor. Şehir merkezinde alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra beton yol çalışmalarımız 105 kilometreye ulaştı. Bugün itibariyle beton yolun maliyetini hesapladığımızda 130 milyon lirayı buluyor. Bütçenin iyi yönetilmesi sayesinde ve Allah’ın izni ile sürdürülebilir borç yüküyle kalıcı hizmetler ürettiğimizi görüyoruz. Toplamda 135 Milyon olan Ünye Belediyesi’nin borcu 70 milyon lira seviyelerine geriledi” ifadelerine yer verdi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.