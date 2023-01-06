Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçenin yol ağında çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bu hız ve heyecanla beton yol çalışmalarını sürdürdüğümüz takdirde 3-5 yıl içinde artık kırsal mahallelerimizde ciddi anlamda sorunun kalmadığını göreceğiz” dedi.

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçenin yol ağında çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bu hız ve heyecanla beton yol çalışmalarını sürdürdüğümüz takdirde 3-5 yıl içinde artık kırsal mahallelerimizde ciddi anlamda sorunun kalmadığını göreceğiz” dedi.

Ünye’nin 85 mahallesinde uzun ömürlü yol çalışmaları devam ediyor. Ekipler kırsal mahallelerde beton yol çalışmalarına ağırlık verirken, aciliyet sırasına göre vatandaşların yol sorununu çözmek için çalışma başlatıyor. Çalışmalar çerçevesinde son olarak Yazkonağı Mahallesi’nde uzun yıllar çözüm bekleyen yol sorunu çözüme kavuşturuldu.

Ünye’nin birçok noktasında beton yol çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Yazkonağı Mahallemizde daha önce Ordu Büyükşehir Belediyemizin grup yol çalışması oldu. Akabinde OSKİ’nin de mahallemizde içme suyu çalışmalarının ardından beton yol çalışmalarımıza başladık ve tamamladık. Yazkonağı Mahallemizde yapılacak işlerin yüzde 90’ını tamamladık” dedi.

“Yol ihtiyaçları aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturuluyor”

Ünye Belediyesi olarak beton yol çalışmalarına önem verdiklerini açıklayan Başkan Tavlı, hizmetlerin aciliyet sırasına göre sürdürüldüğünü söyledi. Tavlı, “Ünye’nin yol ağı bakımından geniş bir coğrafyası var, 59 köyden, 8 beldeden dönüşen mahallelerimizde beton yol ihtiyaçlarını aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturuyoruz. Kırsal mahalleler coğrafi zorlukları olan mahallelerimiz. Bu nedenle malzemeli yol bakımı yapıldığında sert yağmurda yeniden bozulma oluyor. Taşıdığımız malzemeler de dere üzerinden yeniden denize iniyor. Tabi bunun çözümü beton yollar. Yaptığımız beton yolların hiçbirinde yağmur nedeniyle oluşan bir hadise yaşamadık. Beton yol çalışmalarıyla sıkıntılı mahalle yollarımızı çözüme kavuşturduğumuz oranda belediye olarak tekrar her yağmurda yapılması gereken hizmetleri de yapmamış oluyoruz. Bu da belediyemizi ciddi bir yükten kurtarıyor. Bu hız ve heyecanla beton yol çalışmalarını sürdürdüğümüz takdirde 3-5 yıl içinde artık kırsal mahallelerimizde ciddi anlamda sorunun gelmediğini göreceğiz. Ayrıca her seferinde bakım ve hizmet gerektirmeyen yollar sayesinde belediyenin de gideri azalacaktır. Malzeme taşıyan kamyonlardan, yol bakımı yapan iş makinalarına ve işgücüne kadar birçok kalemde tasarruf sağlamış olacağız. Sınırlı imkanlarla bu işleri üretirken zorlansak da hemşerilerimizin konforlu ulaşıma kavuşmaları bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Yazkonağı Mahallesi Muhtarı İhsan Bağcı ve vatandaşlar, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.