Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediye tarafından projelendirilen ve ihale süreci tamamlanan Batıpark Projesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediye tarafından projelendirilen ve ihale süreci tamamlanan Batıpark Projesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından projelendirilen ve ihale süreci tamamlanarak sözleşmesi imzalanan Batıpark Projesi hayata geçiriliyor. İlçenin, Gölevi Mahallesi’nde bulunan kadınlar plajı ile Cüri Köprüsü arasında yer alan, deniz kıyısında bulunan 68 dönümlük alana inşası yapılması planlanan Batıpark Projesi’nin, 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Deprem sonrası yaraların sarılmasına destek olmaya devam ederken, bir yandan da şehrimiz için düşündüğümüz, şehrimizin değerine değer katacak olarak baktığımız parklarımızın, meydanlarımızın sayısını artırmaya çalışıyoruz. Önemsediğimiz projelerimizden bir tanesi de Batıpark Projemizdi. Gölevi Mahallesi’nde yapımına başlıyor olduğumuz projemizin ihalesini gerçekleştirdik. 3 firmanın katılım sağladığı, 23 milyon 500 bin TL bedel ile gerçekleşen ihalenin ardından bugün sözleşme imzalayarak, yer teslimini de yaptık. Bu güzel hizmeti memleketimize kazandırılarak hemşehrilerimizin buradan keyifli bir şekilde istifade edebilmelerine imkan sağlayacak bu alanın inşallah görev süresi içerisinde tamamlandığını görür, şehrimizin hizmetine sunarız” dedi.

“Projemizin ödenek sıkıntısı yok”

Projenin, ödenek sıkıntısının olmadığına da dikkat çeken Başkan Tavlı, “Bizim herhangi bir ödenek problemimiz yok. İnşallah her şeyimiz hazır bir şekilde yola çıktık. Bizim sadece yüklenici firmadan daha kısa sürede tamamlamaları konusunda beklentimiz var. İnşallah 8 Kasım 2023 tarihine kadar projemizin tamamlanarak hizmete sunulduğuna hep birlikte şahit oluruz. Proje her kesime hitap edecek. Son yıllarda sayıları artan karavan turizmine de hitap edecek olan projede Ünye’nin manyetik kumundan kum terapisi havuzları, engelsiz yaşam alanı, seyir terasları, piknik alanları, çocuk oyun alanları, voleybol ve basketbol sahaları, otopark, tuvalet, duş, büfe, hediyelik ve yöresel ürün satış reyonları ve gezinti rotaları yer alacak” diye konuştu.