Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçenin vizyon projelerinden birisi olan Batıpark projesinin 23 Ocak tarihinde ihalesinin yapılacağını, sonrasında ise çalışmaların başlayacağını belirtti.

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçenin vizyon projelerinden birisi olan Batıpark projesinin 23 Ocak tarihinde ihalesinin yapılacağını, sonrasında ise çalışmaların başlayacağını belirtti.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ocak ayı meclis toplantısında belediye meclis üyelerine Batıpark projesiyle ilgili bilgi paylaştı. Başkan Tavlı, proje ihalesinin 23 Ocak tarihinde yapılacağını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Giresun ziyareti dönüşü havaalanında proje ile ilgili görüştüklerini aktaran Başkan Tavlı, “Kendisi de projemize sıcak baktı. İhale gününü EKAP’tan 23 Ocak 2023 olarak aldık ve çıkacağız. Projemize 4 milyon liralık destek DOKAP’tan gelecek. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan da 5 milyon TL hibe aldık. Toplamda Batıpark projemiz için 9 milyon TL’nin hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, projenin devamında da desteğinin olacağını belirtti. Batıpark projesinin ihalesine katılacak firmalardan güzel bir rekabetle ihale sürecini tamamlamalarını temenni ediyorum. İhalenin ardından Batıpark projesini kısa sürede tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağımızı belirtmek istiyorum. İhale sürecimiz ve projemiz Ünye’mize hayırlı olsun” dedi.