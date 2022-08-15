Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yerel yönetim olarak tüm mahallelere hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Coğrafi şartları ağır olan mahallemizde araçların dahi giremediği yollarda mobil beton aracı ile hizmet götürdük” dedi.

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yerel yönetim olarak tüm mahallelere hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Coğrafi şartları ağır olan mahallemizde araçların dahi giremediği yollarda mobil beton aracı ile hizmet götürdük” dedi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve daire amirleri, Yenikent Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ünye protokolünün Yenikent Mahallesi’ne yaptığı ziyarette vatandaşlar taleplerini aktarırken, ilgili birimler not alarak çözümü için çalışma başlattı.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, burada yaptığı konuşmada devletin tüm kurumlarının temsilcileriyle vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeye geldiklerini ifade ederek her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

“Araç girmeyen yollara hizmet götürdük”

Ünye Belediyesi’nin Yenikent Mahallesi’nde ciddi çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Yerel yönetim olarak her mahallemizde olduğu gibi Yenikent Mahallemizde de özellikle yol sorununa ilişkin ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Çok sayıda beton yol ve malzemeli bakım çalışmalarımız yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Sadece Yenikent mahallemizde toplamda sadece 5 kilometre beton yol çalışması yaptık. Coğrafi şartları ağır olan mahallemizde araçların dahi giremediği yollarda mobil beton aracı ile hizmet götürdük” dedi.

Bölgede fındık hasadının başladığına da dikkat çeken Başkan Tavlı, hasat sezonunun hayırlı olmasını temenni ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fiyatların üreticileri memnun ettiğini sözlerine ekledi.

AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan da konuşma gerçekleştirerek, yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.